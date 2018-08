U6-Station Siebenhirten: Vermisstes Kind löste Großeinsatz der Wiener Polizei aus

Am Dienstag gab es bei einem Großeinsatz der Wiener Polizei ein Happy End: Eine Mutter verlor ihren achtjährigen Sohn in der U6-Station Siebenhirten aus den Augen und schlug Alarm.

Am 28. August 2018 gegen 08.55 Uhr war eine Mutter mit ihrem Sohn in der U-Bahn-Station Siebenhirten unterwegs. Der Achtjährige fuhr mit seinem Roller ein Stück voraus in Richtung Bahnsteig. Als die 50-Jährige kurz danach dort ankam, war der Bub verschwunden.