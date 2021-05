U4 und U2: Sperren wegen Bauarbeiten Ende Mai

Nach den erfolgreich abgeschlossenen Revisionsarbeiten auf der U1 Mitte April stehen diese Arbeiten nun auf den Linien U2 und U4 an. Am 24. Mai gibt es Einschränkungen auf der U4, von 28. bis 30. Mai auf der U2.

Aus diesem Grund startet die U4 am Pfingstmontag, 24. Mai erst um ca. 7:00 Uhr ihren Betrieb. Auf der Linie U2 finden diese Arbeiten am Sonntag, 30. Mai statt. Auch hier wird der Betrieb mit ca. 7:00 Uhr aufgenommen. Mit regelmäßigen Intervallen ist ab ca. 8:00 Uhr zu rechnen.

Zusätzliche Busse und Straßenbahnen im Einsatz

Während der rund zwei Stunden übernehmen die Busse der Linie U4E am Pfingstmontag (24. Mai) im 10-Minuten-Takt die direkte Verbindung zwischen Hütteldorf und Karlsplatz. Die Linien 2 und D sind zwischen Oper, Karlsplatz und Schwedenplatz bzw. Oper, Karlsplatz und Nußdorf nach aktuellem Fahrplan unterwegs. Zusätzlich steht auch noch die Bim-Linie E4 im 20-Minuten-Takt vom Schwedenplatz über Schottenring bis Nußdorf den Fahrgästen zur Verfügung. Die Wiener Linien empfehlen, nach Möglichkeit großräumig auf die anderen U-Bahn-Linien U1, U2, U3, U6 oder die S-Bahn auszuweichen.

U2 startet am 30. Mai später

Entlang der U2 finden die notwendigen Revisionsarbeiten am Sonntag, 30. Mai statt. Der Betrieb kann an diesem Tag deshalb auch erst um ca. 7:00 Uhr zwischen Seestadt und Praterstern aufgenommen werden. Denn: Die U2 fährt – wie bereits mehrfach angekündigt – aufgrund von Vorarbeiten für das U2-Update von 28. bis einschließlich 30. Mai nicht zwischen Praterstern und Karlsplatz. An allen drei Tagen ist dort die Bim-Linie U2Z zusätzlich zu den Linien U1, U3, U4, D, 1, 2 und 71 unterwegs.