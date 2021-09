U4 Pilgramgasse: Wiener Linien präsentieren ersten begrünten Bauzaun

Ein neuer Blickfang bei der U4-Station Pilgramgasse wurde am Donnerstag präsentiert: eine 50 Quadratmeter große "Greener Linien"-Wand.

Nicht nur schön: Begrünung des U4 Pilgramgasse-Bauzauns hat auch Nutzen

Die Begrünung wertet den Vorplatz bei der stark frequentierten Otto-Wagner-Station in Wien-Margareten ästhetisch auf, hat einen kühlenden Effekt auf die Umgebung, fängt Staub und trägt zur CO2-Reduktion bei. Das Pilotprojekt wurde in Kooperation mit den Gärtnereiexperten der Friedhöfe Wien umgesetzt.

„Die Wiener Linien sind als größte Fahrgemeinschaft Wiens ein entscheidender Gestalter für die hohe Lebensqualität. Öffis verbrauchen deutlich weniger Platz in der Stadt als Autos. Mehr Öffis bedeutet mehr Raum für uns Menschen und für Grünflächen, Parks und Bäume. Mit dem Klimaschutzprojekt Öffi-Ausbau U2xU5 werden unsere Öffis noch attraktiver und leistungsfähiger. Der begrünte Bauzaun ist ein richtungsweisender Schritt in Richtung klimafitter, grüner U-Bahn-Grätzel“, so Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.