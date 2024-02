Das Opfer schwebt nach wie vor in Lebensgefahr.

U-Haft für 22-Jährigen nach Messerattacke in Asylquartier in Traiskirchen

Nach der Messerattacke in der Erstaufnahmestelle Ost in Traiskirchen hat das Landesgericht Wiener Neustadt nun die U-Haft über den 22-jährigen Beschuldigten verhängt.

Die Befristung läuft vorerst bis zum 7. März, teilte Sprecherin Birgit Borns auf APA-Anfrage mit.

Verübt worden war der Angriff am Montag kurz vor 19.30 Uhr. Der nicht geständige Marokkaner soll einen 24-jährigen libyschen Staatsbürger mehrmals mit einem Messer attackiert haben, vorangegangen sein dürfte ein Streit.

Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt. Ermittelt wird in der Causa wegen des Verdachts des versuchten Mordes.