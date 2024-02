Nach Messerattacke in Asylquartier: 24-Jähriger weiter in Lebensgefahr

Das 24-jährige Opfer der Messerattacke in der Erstaufnahmestelle Ost in Traiskirchen (Bezirk Baden) befand sich am Mittwoch weiterhin in Lebensgefahr.

Der libysche Staatsbürger wird derzeit in einem Krankenhaus intensivmedizinisch versorgt, wie Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage bestätigte.

22-Jähriger nach Messerattacke in Asylquartier auf 24-Jährigen nicht geständig

Bei einer ersten Befragung war der 22-jährige Marokkaner, der als Tatverdächtiger gilt, nicht geständig. Der Messerangriff fand am Montag gegen 19.30 Uhr statt. Dem Marokkaner wird vorgeworfen, den 24-Jährigen mehrfach mit einem Messer angegriffen zu haben. Es scheint, dass ein Streit dem Messerangriff vorausging. Die Staatsanwaltschaft hat die Überstellung des Beschuldigten in die Justizanstalt Wiener Neustadt angeordnet. Die Ermittlungen in diesem Fall werden wegen des Verdachts auf versuchten Mord durchgeführt.