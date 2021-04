U-Ausschuss: Kurz beharrt auf Formulierung von "zusätzlichen" Impfdosen

Auch nach seiner Befragung im "kleinen U-Ausschuss" zu den Corona-Beschaffungen ist Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei seiner Formulierung um "zusätzliche" Impfdosen geblieben.

Vorgezogene Dosen - oder "zusätzliche"?

Die zusätzlichen Dosen werde man ab 26. April erhalten, sagte Kurz am Donnerstag nach seiner Befragung im Rechnungshof-Unterausschusses des Nationalrates. Für das erste und zweite Quartal seien das sehr wohl zusätzliche Dosen. Er glaube, Österreich sei "auf einem guten Weg", was den Impffortschritt betrifft.

Kurz spricht von "Turbo zünden" bei Corona-Impfungen

Man könne jetzt den "Turbo zünden", wiederholte er seine Aussage vom Vortag. Derzeit würden 40.000 Menschen pro Tag geimpft, Mitte April habe man bereits 50 Prozent der Über-65-Jährigen geimpft. "Ich bin sehr optimistisch, dass wir auf den letzten Metern sind", sagte Kurz. Sein Ziel, in den 100 Tagen nach Ostern all jene impfen zu können, die das wollen, werde man mit der Lieferung der Impfdosen sogar übertreffen.

SPÖ-Kritik an Kanzler, der sich "abfeiere" - Regierung "trug nichts bei"

ÖVP: Kurz "sehr wohl auf EU-Ebene aktiv geworden"

Fatale Fehler: Verzicht auf 1,5 Mio. Impfungen

Greiner erklärte darüber hinaus im Vorfeld der Sitzung, Kurz sei als Regierungschef "hauptverantwortlich" für die Impfstoffbeschaffung, er habe ja auch erklärt, dass das Impfen "Chefsache" sei. Es seien "fatale Fehler" passiert, man habe auf 1,5 Mio. Impfungen verzichtet. Durch das Vorgehen der Regierung liege die Durchimpfungsrate im Juni wohl bei nur 50 Prozent - im Gegensatz etwa zu Dänemark, wo dann schon rund 80 Prozent geimpft sein werden. Dies habe "fatale" gesundheitliche Folgen, ebenso dramatische Folgen am Arbeitsmarkt und soziale Folgen, so die Abgeordnete.

"Wir erwarten uns als SPÖ-Fraktion vom Bundeskanzler, dass er für diese Fehlentscheidungen mit dramatischen Auswirkungen Verantwortung übernimmt, diese bei sich sucht und nicht Schuldzuweisungen macht" - weder in Richtung von Beamten noch gegenüber der EU. Thematisieren will Greiner auch den "Impfkosten-Deckel" von 200 Mio. Euro. "Es ist aus den Akten klar ersichtlich, dass es diesen Deckel gegeben hat. Und so zu tun, als wäre man nicht informiert, das geht nicht."

Causa Hygiene Austria thematisiert

Auch Zanger wies darauf hin, dass Kurz die Corona-Politik zur "Chefsache" erklärt habe. Es gebe "viele Fragen", unter anderem wollte der FP-Abgeordnete Vorgänge rund um den Maskenhersteller Hygiene Austria thematisieren. Hier gehe es um "persönliche Beziehungen, die Kanzler Kurz zu den Büros von Hygiene Austria" habe. Hoyos kritisierte Kurz als "Hero der Versprechen". "Was er wirklich gut kann, ist Versprechen geben. Es kommt aber irgendwann der Zahltag und der ist nun einmal jetzt gekommen." So habe der Kanzler etwa im November angekündigt, dass man in Österreich im zweiten Quartal mit der Impfung all jener beginnen werde, die das wollen. Jetzt im April hätten aber weniger als 50 Prozent einen Impftermin, "geschweige denn eine Impfung. Genau das zeigt, dass der Kanzler Versprechen kann, diese aber nicht einlöst."