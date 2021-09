Twitternder Wiener Häftling wurde scheinbar entlassen

Jener Häftling, der angab verbotenerweise direkt aus der Justizanstalt Wien-Josefstadt zu twittern, dürfte entlassen worden sein. "1. Weg: Tichy Eis. Was ist eine Welt ohne Eismarillenknödel?", meinte er in einem Tweet.

Wiener Häftling twitterte über Gefängnisalltag

Für den späten Montagnachmittag kündete der Mann hinter dem Account zunächst eine "persönliche Erklärung" an, die dann nicht folgte. Am Dienstag ließ er dann mit einem Bild von einem Gehsteig aufhorchen: "Hallo Welt!" Und: "Wie schön so ein dreckiger, nasser Asphalt sein kann." Er ließ auch wissen: "Kein Freigänger, kein Ausgang, kein Urlaub. Entlassen."