Wiener Häftling twittert aus Justizanstalt Josefstadt über Gefängnisalltag

Ein Wiener Häftling twittert seit einigen Tagen über den Gefängnisalltag aus der Justizanstalt Josefstadt. Handys sind im Strafvollzug eigentlich verboten, jedoch konnte der twitternde Häftling noch nicht ausgeforscht werden.

Ich werde hier in Zukunft direkt aus dem Gefängnisalltag berichten. Über Gutes wie über Schlechtes. Handys nicht erlaubt. Deswegen Vorsicht geboten. Keine Abrechnung. Nur Fakten. Was passiert wirklich 24Std in einem Gefängnis? Das will ich twittern. Warum? Es ist langweilig 😀

Dabei sind Handys im Strafvollzug grundsätzlich verboten. "Die Ordnungsstrafe überlebe ich auch noch", merkt der Häftling dazu in einem Tweet an.

Wiener beschreibt Tagesablauf in der Justizanstalt

In gewählten Worten beschreibt der Mann den Tagesablauf in der Wiener Justizanstalt und lässt seine Leser an seinen Beobachtungen teilhaben. Von zwei Fragen, die bei der Aufnahme beantwortet werden müssen, um nicht als selbstmordgefährdet eingestuft zu werden, ist ebenso die Rede wie von 72-stündigen Einschlusszeiten in der Zelle an Wochenenden, oder den zur Verfügung stehenden TV-Sendern, Zeitungen und Zeitschriften.