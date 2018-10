24h133: Twittermarathon der Wiener Polizei am Samstag

Die Wiener Polizei twittert. Seit 7 Uhr früh lassen sie ihre Leser unter #24h133 live bei den Einsätzen dabei sein.

Die Wiener Polizei ist wieder unter die “Twitteranten” gegangen. Seit Samstag, 7.00 Uhr lassen sich über den Kurznachrichtendienst Twitter unter #24h133 24 Stunden lang alle Streifeneinsätze in der Bundeshauptstadt mitverfolgen. Ziel der Aktion, die 2017 erstmals ausprobiert wurde, ist es, der Bevölkerung einen Einblick in die tägliche Arbeit zu bieten, hieß es seitens der Landespolizeidirektion.

Noch keine Besonderheiten in den frühen Morgenstunden

Spektakuläres spielte sich in den ersten Stunden nicht gerade ab. “Offene Wohnungstür in #Favoriten, Julius 2 schaut sich das mal an”, “In #Favoriten läuft ein Hund auf der Fahrbahn” oder “Brandgeruch im Stiegenhaus in #Meidling, Ludwig 3 fährt hin”, war etwa zu lesen.