Twittermarathon der LPD Wien: Einblick in Polizeiarbeit unter Hashtag #24h133

Vom 29. September bis 30. September 2018 findet zum zweiten Mal der "Twittermarathon" der Wiener Polizei statt. Unter dem Hashtag #24h133 werden über den Twitteraccount der LPD Wien 24 Stunden lang alle an Sektorstreifen im Stadtgebiet ausgegebenen Einsätze veröffentlicht.

Ziel der Aktion ist es, der Bevölkerung einen konkreten, aktuellen und vollständigen Einblick in die tägliche Arbeit der Streifenbesatzungen in Wien zu ermöglichen und so das breite Spektrum der Polizeiarbeit näher zu bringen.