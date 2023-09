Tech-Milliardär Elon Musk hat bei seinem Twitter-Nachfolger X diese Neuerung angekündigt.

Eine Sprach- und Videoanruf-Funktion werde auf iPhones und Android-Telefonen sowie PCs und Apples Mac-Computern verfügbar sein, kündigte Musk am Donnerstag an. Eine Telefonnummer werde man nicht angeben müssen. X sei wie ein "globales Adressbuch", schrieb Musk.

Musk: Twitter-Nachfolger X soll Sprach- und Videoanrufe erhalten

Die Ankündigung passt zu seinem Plan, das für rund 44 Mrd. Dollar (rund 40 Mrd. Euro) gekaufte Twitter in X, eine "App für alles" umzuwandeln. Solche Universal-Apps sind vor allem in China populär, wo die Menschen etwa über WeChat alle möglichen Aufgaben bis hin zu Geldgeschäften abwickeln.

Sprach- und Videoanrufe wie bei WhatsApp oder Facebook

Mit Sprach- und Videoanrufen würde Musk in einen Markt eintreten, in dem es viele Wettbewerber und gefestigte Nutzer-Vorlieben gibt. So gibt es Audio- und Videotelefonie bei WhatsApp, dem Facebook-Messenger sowie auf allen Apple-Geräten über den hauseigenen Dienst FaceTime.