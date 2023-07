Elon Musk droht Mark Zuckerberg mit Klage

Wegen der gerade gestarteten Konkurrenz-App Threads droht Twitter dem Facebook-Konzern Meta mit einer Klage.

Ein Twitter-Anwalt habe Meta in einem Brief vorgeworfen, für Threads vertrauliche Informationen und internes Wissen des Kurznachrichtendienstes verwendet zu haben, schrieb die Website "Semafor" am Donnerstag und veröffentlichte eine Kopie des Schreibens. "Wettbewerb ist in Ordnung, Schummeln nicht", äußerte sich Twitter-Besitzer Elon Musk dazu.