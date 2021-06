Twin City Liner startet in die neue Saison

Der Twin City Liner startet am 19. Juni 2021 in die neue Saison. Ab dann werden vorerst samstags, sonntags und feiertags wieder Fahrten nach Hainburg und Bratislava angeboten.

Mehr als 240 Tage ist es her, dass der Twin City Liner zuletzt seine Passagiere an Bord begrüßen durfte, nachdem Mitte Oktober die Saison coronabedingt vorzeitig beendet werden musste. Jetzt hat das Warten ein Ende und der Schnellkatamaran heißt seine Gäste ab 19. Juni wieder herzlich willkommen.

Saisonstart beim Twin City Liner mit Corona-Hygienekonzept

Die Gesundheit der Passagiere hat höchste Priorität. Ein ausgeklügeltes Hygienekonzept an Bord macht das Reisen sicher und zugleich entspannend. An Bord sind außerdem moderne Aircleaner-Geräte in Betrieb, die unter anderem Viren und Bakterien aus der Luft herausfiltern.

Alle Infos zu Fahrplan und Tickets

Abfahrt Samstag, Sonntag und an Feiertagen von der Schiffstation Wien City am Schwedenplatz (Franz-Josefs-Kai 2, 1010 Wien) um 9.00 Uhr, Ankunft in Hainburg um circa 10.00 Uhr. Die Ankunft in Bratislava ist gegen 10.30 Uhr geplant.