Tursky lehnt Koalition mit Kickl in Regierung ab

Der ehemalige Staatssekretär der ÖVP und derzeitige Kandidat für das Bürgermeisteramt in Innsbruck, Florian Tursky, schließt sich der Gruppe bekannter Persönlichkeiten der Volkspartei an, die eine Regierungskoalition mit dem FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl nach der Wahl zum Nationalrat klar ablehnen.

Turksy schließt ÖVP-FPÖ-Koalition ohne Kickl nicht aus

"Ich habe ihn kennengelernt. Damals als Mitarbeiter von Landeshauptmann Günther Platter, als Kickl Innenminister war." Jemand, der mit "Fahndungslisten" und mit entsprechenden anderweitigen Aussagen in der Öffentlichkeit operiere, könne kein Koalitionspartner sein, so Tursky. Auf die Frage, ob es auch bei dieser ÖVP-Position bleiben werde, sollte im Falle einer schweren Wahlniederlage die jetzige ÖVP-Führung das Feld räumen müssen, meinte Tursky: "Ja. Weil es etwas mit Haltung zu tun hat." Abseits des FPÖ-Chefs schloss Tursky indes eine mögliche Koalition mit den Freiheitlichen nicht von vornherein aus. Auch was Innsbruck betrifft, hatte sich der "das Neue Innsbruck"-Spitzenkandidat die Option einer Zusammenarbeit mit der FPÖ offen gelassen. Was anderweitige Koalitionsoptionen auf Bundesebene anging, wollte Tursky "keine Präferenzen" äußern. Er konzentriere sich jetzt erst einmal ganz auf Innsbruck.