"Albtraumhochzeit Kickl-Nehammer": Sozialistische Jugend warnt vor Schwarz-Blau

Die Sozialistische Jugend warnte in einer Medienaktion am Dienstag vor den Risiken einer Koalition zwischen der FPÖ und der ÖVP.

"Nehammer und Kickl haben sich politisch sehr gerne. Sie tun zwar immer so, als könnten sie nicht miteinander, aber wie wir wissen: Was sich liebt, das neckt sich! Wir haben bereits in den vergangenen Monaten und Jahren sehen können, dass sich ÖVP und FPÖ nach den Wahlen bei der ersten Gelegenheit gemeinsam ins Bett legen. Doch gegen diese politische Eheschließung zwischen rechts und rechtsextremen, wie sie uns nach der Nationalratswahl droht, erheben wir definitiv Einspruch!", so Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend, im Rahmen einer satirischen Medienaktion.

Sozialistische Jugend warnt: "Wer die ÖVP wählt, wacht mit der FPÖ auf"

Bei der Medienaktion am Wiener Stephansplatz wurde symbolisch die Hochzeit zwischen Bundeskanzler Nehammer (ÖVP) und Herbert Kickl (FPÖ) dargestellt. Stich bringt zum Ausdruck, dass er der ÖVP nicht vertraut, wenn es um eine Koalition mit der FPÖ geht: "Sobald die ÖVP in Gefahr gerät, ihren Regierungsposten nach 37 Jahren zu verlieren, tut sie alles in ihrer Macht Stehende, um das zu verhindern - das hat die Vergangenheit mehrfach bewiesen. Umso unglaubwürdiger ist Karl Nehammer, wenn er eine Koalition mit Herbert Kickl dezidiert ausschließt: Seine Parteikollegin Mikl-Leitner hat in Niederösterreich gezeigt, dass hier auf die ÖVP absolut kein Verlass ist. Wer die ÖVP wählt, wacht mit der FPÖ auf!"

Stich: Junge Menschen haben sich Schwarz-Blau nicht verdient

Abschließend betont Stich die Notwendigkeit von Mehrheiten jenseits der beiden Parteien: "ÖVP und FPÖ haben kein Interesse daran, auch nur ein einziges Problem, vor denen junge Menschen in den kommenden Jahren stehen, nachhaltig zu lösen. Im Gegenteil: Beide Parteien leben von Kulturkampf und rechter Symbolpolitik, während sie weiter an den Rechten von arbeitenden Menschen schrauben und den Sozialstaat weiter aushöhlen. Schwarz-blau heißt immer Rassismus und Sozialabbau! Das haben sich die jungen Menschen in diesem Land wirklich nicht verdient. Es braucht daher endlich Mehrheiten jenseits von schwarz und blau, damit die dringenden Probleme unserer Zeit - egal ob Klimawandel, Teuerung oder Kinderarmut, endlich mit dem notwendigen politischen Ernst angegangen werden!", so Stich abschließend.