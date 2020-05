Tuner-Treff am Wiener Kahlenberg: Über 600 Anzeigen

Bei einem Treff der Tuningszene am Wiener Kahlenberg hagelte es am Samstag über 600 Anzeigen. Über 400 Anzeigen wurden wegen erhöhter Geschwindigkeit ausgestellt.

Rund 300 Fahrzeuge der österreichweiten Tuningszene versammelten sich am Samstagabend am Kahlenberg. Die Wiener Polizei führte dabei eine Schwerpunktaktion mit umfangreichen Kontrollen durch. Der Parkplatz am Kahlenberg musste kurzfristig gesperrt werden. Nach dem Einschreiten der Beamten löste sich die Szene vor Ort rasch auf.