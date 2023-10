Tumult in Wiener Nachtlokal: Mann versprüht Pfefferspray und sticht mit Messer zu

In der Nacht auf Samstag versprühte ein 36-Jähriger in einem belebten Gastgarten eines Wiener Nachtlokals plötzlich Pfefferspray. Auf zwei Männer, die ihn stoppen wollten, stach der Mann mit einem Messer ein.

Ein 25-jähriger Türsteher am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring und ein 26-jähriger Zeuge wollten den tunesischen Staatsbürger aufhalten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dem Security stach der 36-Jährige mit einem Klappmesser in die Brust, dem 26-Jährigen in den Bauch.