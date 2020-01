Türkis-Grünes Regierungsprogramm: Die Pläne für das Bundesheer

Im türkis-grünen Regierungsprogramm ist das "klare Bekenntnis" zum Bundesheer und zur umfassenden Landesverteidigung zu finden. Die Wehrpflicht bleibt, wird aber reformiert.

Das Regierungsprogramm zum Thema Landesverteidigung

WEHRPFLICHT: Auch ein Bekenntnis zur allgemeinen Wehrpflicht ist in der türkis-grünen Einigung zu finden. Dafür sollen neben der Attraktivierung des Grundwehrdienstes die Tauglichkeitskriterien reformiert werden. Künftig soll es neben der "Volltauglichkeit" auch eine Kategorie "Teiltauglichkeit" geben, die eine "Verwendung im Büro, in der Küche oder einer andere individuell passende Tätigkeit" vorsieht. Zudem soll die rechtliche Grundlage geschaffen werden, dass die Bescheinigung der Tauglichkeit von Zivildienern - auch nach Abgabe der Zivildiensterklärung - in Zukunft bei der Stellung erfolgt. Von der vom bisherigen Verteidigungsminister Thomas Starlinger geforderten Rückkehr zum Grundwehrdienst in der Dauer von acht Monaten mit verpflichtenden Milizübungen ist im Programm nichts zu finden.