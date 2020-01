Türkis-grünes Gift für Rot und Blau

Gastkommentar von Johannes Huber. Wenn ÖVP und Grüne das "Beste von beiden" auch wirklich umsetzen, haben zumindest zwei Oppositionsparteien nichts zu lachen.

Von der Papierform her schaut die Sache für die Freiheitlichen ja verlockend aus: ÖVP-Chef Sebastian Kurz geht mit den Grünen zusammen, um eine Regierung zu bilden. Seine „ordentliche Mitte-Rechts-Politik“ muss er dafür aufgeben. Stattdessen rückt er ganz in die Mitte. Das Ergebnis: Den Freiheitlichen bleiben rechte Wähler ganz allein, sodass sie auf Dauer eigentlich nur gewinnen können. Ähnlich, aber mit ganz anderen Vorzeichen, ist es rein theoretisch aus Sicht der Sozialdemokraten: Weil die Grünen an der Seite von Sebastian Kurz ziemlich viel schlucken müssen, was sie bisher abgelehnt haben, werden sehr viele Wähler von ihnen lieber wieder rot werden.