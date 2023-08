Türkis-blauer Streit um die bessere "Kopiermaschine"

Derzeit werfen ÖVP und FPÖ einander gegenseitig - und wortgleich - vor, mittels "Kopiermaschine" ihre Ideen abzukupfern.

Kickl wollte im ORF-"Sommergespräch" keine Bedingungen für Koalitionsverhandlungen nach der Nationalratswahl verraten, denn: "Sonst wirft die ÖVP wieder die Kopiermaschine an. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die sind ja wie die Chinesen, wenn ihnen irgendwo etwas gefällt, bauen sie es nach in einer Billigsdorfervariante."

Bessere "Kopiermaschine": Diskussion zwischen ÖVP und FPÖ

"Der ideenlose und radikalisierte Zirkel um Herbert Kickl" versuche die Forderung nach einer Absicherung des Bargelds, die die Volkspartei bereits 2015 in ihr Grundsatzprogramm geschrieben habe, "zu kopieren", meinte Stocker in einer Aussendung. Nun probiere man dies mit der bereits von ÖVP-Chef Karl Nehammer geforderten "Technologieoffenheit" erneut, verwies Stocker auf eine blaue Pressekonferenz zu e-Fuels am Mittwoch.

Das ließ FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker nicht auf sich sitzen und führte die Kopier-Debatte munter weiter: "Und täglich grüßt das Murmeltier in Form des ÖVP-Generalsekretariats. Ob in Sachen Asyl, Bargeld oder auch e-Fuels - bei der ÖVP und ihrem äußerst halbherzigen und schlechten Kopieren von FPÖ-Themen ist es wie mit einem billigen China-Fake, das man auf Wish bestellen kann. Aber spätestens nach Erhalt offenbart sich die schlechte Kopie", richtete er per Aussendung aus. "Halbwahrheiten verwursten, Fake News verbreiten und Schmutzkübel werfen - bevorzugt natürlich Richtung FPÖ und Herbert Kickl - ist offensichtlich der neue politische Dreikampf der Volkspartei."