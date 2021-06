Türkei erleidet gegen Wales zweite EM-Niederlage

Die Türkei steht nach der zweiten Niederlage vor dem Aus bei der Fußball-Europameisterschaft. Am Mittwoch mussten sie sich mit 0:2 gegen die Nationalmannschaft von Wales geschlagen geben.

Wales hat die Tür zum Vorstoß ins Achtelfinale der Fußball-EM weit aufgestoßen. Der Halbfinalist des Turniers 2016 setzte sich am Mittwoch in Baku gegen die Türkei mit 2:0 (1:0) durch.

Wales nach 2:0 gegen Türkei in Gruppe A weiter unbesiegt

Wales mit mehreren Torchancen

So fand Ramsey schon in der ersten halben Stunde zwei hervorragende Möglichkeiten vor, der Profi von Juventus Turin agierte jeweils nach idealer Vorarbeit von Bale aber zu harmlos. So hatte Ramsey in der 24. Minute nur noch Türkei-Torhüter Ugurcan Cakir vor sich, schoss aber überhastet über die Latte. Auch der schnelle Daniel James von Manchester United bereitete den Türken Probleme.