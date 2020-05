Türkei-Botschafter soll über Christen und Weihnachten gelästert haben

In einem Video von einer Ramadan-Veranstaltung soll der türkische Botschafter in Wien, Ozan Ceyhun, mit abfälligen Äußerungen über Christen zu hören sein.

"Verteilen zu Weihnachten keine Geschenke"

Über Österreichs Christen soll Ceyhun dem türkischen Publikum gesagt haben: "Schauen Sie, Sie leben in diesem Moment hier (in Österreich, Anm.), die machen keine derartigen Veranstaltungen, wie wir hier. Zum Beispiel zu Weihnachten - und ich sage das Wort Weihnachten bewusst in deutscher Sprache, damit Sie verstehen, was ich meine. Die (Christen, Anm.) gehen in egoistischer Manier, ziehen sich in ihre vier Wände zurück und verteilen keine Geschenke, wie wir das tun."