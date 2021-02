Tschechien und Slowakei: Grenzkontrollen bis 27. Februar zu verlängert

Die Grenzkontrollen zu Tschechien und Slowakei wurden verlängert. Sie sollen bis zum 27. Februar weitergeführt werden.

Tschechien mit weiterhin sehr hohen Infektionszahlen

Trotz wochenlangen Lockdowns und einer fast völligen Grenzschließung verzeichnet vor allem Tschechien weiterhin sehr hohe Zahlen an Neuinfektionen mit dem Coronavirus. In der EU ist das Nachbarland mit 897 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 14 Tagen das Land mit den dritthöchsten Neuinfektionszahlen innerhalb der EU. Nur in Spanien und Portugal gibt es mehr neue Fälle im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Besonders angespannt ist die Lage weiter in der westlichen Verwaltungsregion um Karlsbad (Karlovy Vary). Seit 30. Jänner dürfen Ausländer nur mehr einreisen, wenn sie in Tschechien arbeiten oder studieren oder wenn es sich um eine Reise "aus unerlässlichen Gründen" handelt.