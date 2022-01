Tschechien mit Rückzieher bei geplanter Impfpflicht

Tschechiens Ministerpräsident Petr Fiala schafft die geplante Impfpflicht für Senioren ab. Auch Mitarbeiter im Gesundheitssystem wären davon betroffen gewesen.

Tschechien macht seine Entscheidung für eine Impfpflicht für Senioren und bestimmte Berufsgruppen wieder rückgängig. Es werde unter seiner Regierung keine Impfpflicht geben, versicherte der neue Ministerpräsident Petr Fiala nach einer Kabinettssitzung am Mittwoch in Prag. Man wolle die Gräben in der Gesellschaft nicht vertiefen, führte der liberal-konservative Politiker zur Begründung an.