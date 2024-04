Trump-Prozess um Schweigegeld an Pornostar Stormy Daniels startet

Erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten muss sich mit Donald Trump heute Montag (ab 16.00 Uhr MESZ) ein Ex-US-Präsident in einem Strafprozess vor Gericht verantworten.

Im Zusammenhang mit der Zahlung von Schweigegeld an Pornostar Stormy Daniels wird Ex-US-Präsident Donald Trump unter anderem der Fälschung von Geschäftsdokumenten beschuldigt. Die Auswahl der Geschworenen soll diesen Montag vor einem New Yorker Gericht starten. Die Verteidiger von Donald Trump hatten bis zuletzt Versuche unternommen, das Verfahren zu stoppen, zu verschieben oder hinauszuzögern.

all

all

self

self

Prozess wegen Schweigegeld an Pornostar Stormy Daniels: Trump droht Haftstrafe

Der Hintergrund des Verfahrens ist, dass Donald Trump kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten im Jahr 2016 der Pornodarstellerin Stormy Daniels über einen Mittelsmann 130.000 US-Dollar als Schweigegeld überwies. Daniels hatte öffentlich gemacht, mit ihm eine sexuelle Beziehung gehabt zu haben. Während Donald Trump eine solche Beziehung abstreitet, räumt er die Zahlung an Stormy Daniels ein. Obwohl Schweigevereinbarungen per se nicht illegal sind, wird Trump beschuldigt, er habe die Transaktionen auf unrechtmäßige Art und Weise in den Büchern versteckt, um sie zu verschweigen und könnte somit weitere Gesetzesbrüche kaschiert haben. Donald Trump hat auf nicht schuldig plädiert.