Trouble - Trailer und Infos zum Film

Nicht alle Geschwister kommen gut miteinander aus: In Theresa Rebecks Indiekomödie "Trouble" ist der Titel Programm, können sich Maggie Kramer (Anjelica Huston) und ihr Bruder Ben (Bill Pullmann) doch so gar nicht riechen.

Er, als schwarzes Schaf der Familie, kommt ins heimatliche Dorf in den Bergen von Vermont zurück, was schnell wieder zu Überwerfungen führt, hat er es doch auf das Land seiner Schwester abgesehen. In das folgende Chaos sind aber nicht nur die beiden verwickelt, sondern wird schnell die ganze Nachbarschaft bis zum Sheriff hineingezogen. In weiteren Rollen sind David Morse und Julia Stiles zu sehen.