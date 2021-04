Trotz Verbots: "XL-Demo" gegen Corona-Maßnahmen in Wien

Corona-Gegner rufen am Samstag zu einer "XL-Demo" in Wien auf, obwohl der Protestmarsch von der Polizei untersagt wurde. Neben "der Mutter aller Demos" werden zahlreiche weitere Kundgebungen stattfinden.

Corona-Gegner haben für Samstag zu einer Mega-Demo aufgerufen. Unter dem Motto "Wir holen uns unser Leben zurück" kündigt der Anti-Corona-Aktivist und frühere Kärntner Landtagsabgeordnete Martin Rutter eine Versammlung an. "Der Park ruft: Keine angemeldete Demo sondern pure Freiheit", schreibt er in den einschlägigen Foren. Laut Polizei wurden insgesamt 22 Kundgebungen angezeigt, wovon derzeit vier untersagt wurden. Zwei Anti-Corona-Demos wurden genehmigt.

Am Samstag zahlreiche Demonstrationen in Wien

"Mega-Demo" dürfte eigentlich polizeilich untersagt worden sein

Somit finden zum derzeitigen Stand zwei Corona-Demonstrationen statt, die mit jeweils 20 Personen angemeldet worden sind, so die Polizei. Eine findet von 14 bis 16.30 Uhr am Graben bzw. der Freyung statt und hat "Schluss mit der Corona-Pandemie" als Thema und die zweite "Stay the fuck @ home", sie findet von 12 bis 15 Uhr am Heldenplatz statt.