Trotz Omikron: Südafrika hat kaum noch Restriktionen

Im November gaben südafrikanische Wissenschafter die Entdeckung einer neuen, hochansteckenden Coronavirus-Variante bekannt, die die WHO kurz darauf Omikron nennt und als besorgniserregend einstuft. Gut einen Monat später sind fast alle Restriktionen wieder gestrichen.

Omikron-Welle in Südafrika

"Aktuell managen wir diese Pandemie"

Das Land befindet sich nun auf der niedrigsten der fünf Stufen des fast zwei Jahre geltenden Alarmsystems. Masken auf öffentlichen Plätzen sind weiter Pflicht, bei Versammlungen soll auch weiter auf Distanz geachtet werden. Der Ministerpräsident der Westkap-Provinz - zu der auch die Touristenmetropole Kapstadt gehört - machte sich am Dienstag für eine komplette Streichung dieses Alarmsystems stark. "Aktuell managen wir diese Pandemie", sagte er in einem Interview des Nachrichtensenders eNCA. "Worauf man sein Augenmerk richten sollte, sind die Krankenhauseinweisungen; letzte Woche hatten wir 70 Menschen auf der Intensivstation, nun liegen wir bei unter 30 Personen."

Infektionszahlen in Südafrika wieder drastisch gefallen

Die täglichen Infektionszahlen und vor allem die Sterbezahlen seien drastisch gefallen. Winde: "Die Todesrate in der Provinz liegen bei ein bis zwei Personen pro Tag." Es gehe nun darum, am Verhalten der Bürger zu arbeiten - wer sich krank fühle, komme um eine Maske nicht herum. Winde: "Die nächste Pandemie ist die Pandemie der Armut, die Pandemie der Job-Verlusten - wir müssen an der Stelle eine Notlage erklären." Die offizielle Arbeitslosenquote in dem Kap-Staat - der schon vor der Pandemie in der Rezession war, beträgt rund 35 Prozent.