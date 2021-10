Trotz Genesung und Impfung: Patricia Kelly hat wieder Corona

Obwohl sie nach eigenen Worten bereits eine Infektion überstanden hat und geimpft wurde, ist Sängerin Patricia Kelly erneut am Coronavirus erkrankt.

Sängerin Patricia Kelly erneut mit Corona im Krankenhaus

Ein Konzert, das am 25. Oktober in Hannover stattfinden sollte, wurde abgesagt. Möglicherweise müssten noch weitere Termine der "One More Year"-Tour verlegt werden, hieß es. Wegen einer Fuß-Operation hatte die Sängerin erst vergangene Woche einzelne Auftritte verschoben.