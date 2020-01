Trotz Führerscheinabnahme: Alkolenker setzt sich erneut hinters Steuer

In der Nacht auf Freitag wurde ein Verkehrsplanquadrat in Wien-Ottakring durchgeführt. Dabei konnte ein Alkolenker aus dem Verkehr gezogen werden. Dieser nahm es mit seiner Strafe jedoch nicht so genau.

Zwischen 19 Uhr abends und 2 Uhr morgens wurde eine Verkehrsplanquadrat der Polizei durchgeführt. Kurz vor 21 Uhr wurde im Bereich Hubergasse - Ottakringer Straße wurde ein 32-jähriger Autofahrer angehalten. Er hatte eine "Stop-Tafel" missachtet. Ein durchgeführter Alkomattest ergab schließlich einen Messwert von 1,48 Promille. Der 32-Jährige musste seinen Führerschein abgeben, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Nach Führerscheinabnahme: 32-Jähriger genehmigte sich ein Bier

Nach der Amtshandlung macht sich der Angezeigte zu Fuß auf den Weg zum Brunnenmarkt und genehmigte sich dort ein Bier. Danach setzte er sich abermals hinters Steuer seines Autos. Erneut konnte er von Beamten des Planquadrats angehalten werden. Diesmal hatte er 1,88 Promille.

Zweite Amtshandlung: Fahrzeugschlüssel abgenommen

Weil ihm der Führerschein zuvor bereits abgenommen worden war, wurde er neben "Fahrens unter Alkoholeinfluss" diesmal auch wegen "Fahrens ohne Lenkberechtigung" angezeigt und muss mit einer hohen Geldstrafe rechnen. Dem 32-Jährigen wurden nach der zweiten Anhaltung auch die Fahrzeugschlüssel abgenommen.