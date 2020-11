Trotz COVID-19 öffnen Wien Schulen digital ihre Türen

Die Wiener Schulen öffnen ihre Türen - und zwar wegen der Corona-Pandemie nur digital. Wiener Schulen können sich dabei mit einem Video kurz präsentieren und einen Einblick gewähren.

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Situation können heuer die Tage der offenen Tür an Österreichs Schulen nicht in gewohnter Weise stattfinden. Um dennoch möglichst allen Eltern und interessierten Schülern die Möglichkeit zu bieten, sich vielfältige Eindrücke von den einzelnen Schulen zu verschaffen, hat die Bildungsdirektion Wien das Projekt "Wiener digital offene Schultüren" gestartet. Dabei wird Schulstand­or­ten die Mög­lich­keit geboten, sich online mittels kurzer Videos zu prä­sen­tie­ren und einen Einblick in das Schul­le­ben zu gewähren. Zu finden sind diese Videos auf der Webseite des Bildungshub Wien.