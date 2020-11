Trotz Corona: ÖFB-Präsident Windtner glaubt weiter an neues Nationalstadion

ÖFB-Präsident Leo Windtner glaubt weiter an ein neues Nationalstadion. Die Coronakrise hat das Projekt jedoch verkompliziert.

Österreichs Fußball-Nationalteam absolviert mit den Nations-League-Partien am Sonntag gegen Nordirland und am Mittwoch gegen Norwegen die ersten Spiele seit einem Jahr im Happel-Stadion. Große Begeisterung über die Rückkehr ins Prater-Oval ist bei ÖFB-Präsident Leo Windtner allerdings nicht spürbar, zu schwer wiegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie .

Windtner hofft auf baldige Länderspiele vor Zuschauern

Allerdings spekuliert der Oberösterreicher damit, dass im größten Stadion des Landes in baldiger Zukunft wieder Länderspiele vor Zuschauern über die Bühne gehen könnten. "Ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass wir schon im Frühjahr in der WM-Qualifikation oder in den Testspielen für die EM ins Happel-Stadion zurückkommen, hoffentlich vor Fans. Aber derzeit ist die Situation sehr schwierig, man kann keine fixen Planungen durchführen, muss ständig Plan B und C im Kopf haben."