Trotz Corona-Krise nicht auf Zeckenimpfung vergessen

Die aktuelle Corona-Problematik hat zu einem deutlichen Rückgang bei Zeckenimpfungen geführt. Experten erinnern deswegen an die Wichtigkeit eines aufrechten FSME-Schutzes.

Experten erinnern an Auffrischung der Zeckenimpfung

An sich sieht die Österreich-Bilanz rund um die "Zeckenkrankheit" (Frühsommer-Meningo-Enzephalitis; FSME) durch die Impfkampagnen der vergangenen vier Jahrzehnte gut aus. "Anfang der 1980er-Jahre hat es jährlich in Österreich noch mehrere hundert Krankheitsfälle gegeben", erklärte die Sozialmedizinerin.

Rund 100 FSME-Erkrankungen in Österreich pro Jahr

"79 Prozent der Österreicher haben jemals zumindest eine FSME-Impfung bekommen", erklärte Renee Gallo-Daniel vom Österreichischen Verband der Impfstoffhersteller. In Vorarlberg liegt diese Rate laut einer Umfrage nur bei 64 Prozent, in Kärnten beispielsweise sogar bei 90 Prozent. "In Bundesländern mit niedrigen Durchimpfungsraten sehen wir höhere Fallzahlen." 2019 gab es 38 Erkrankungen in Oberösterreich. Dort berichteten beispielsweise 73 Prozent der Befragten von zumindest einer Impfung. Dann folgte schon Tirol mit 22 Patienten (70 Prozent der Menschen zumindest einmal geimpft).