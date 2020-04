Trotz Corona-Krise: Im April wieder mehr Immobilien-Anfragen

Am Immobilienmarkt herrscht im April im Vergleich zum Vormonat wieder eine größere Nachfrage. Sowohl Home Office als auch der Trend zum Online-Handel werden aber wohl langfristig für eine Veränderung sorgen.

Der Immobilienmarkt scheint sich durch die in Aussicht stehenden weiteren Lockerungen in der Coronakrise wieder zu verbessern.

Seitwärtsentwicklung bei Mietpreisen erwartet

Bei Wohnimmobilien werde das Interesse an einem Investment steigen - schon allein deshalb, weil für ein Investment im Gewerbeimmosektor das Risiko steige. In der Miete erwarte s Real eine Seitwärtsentwicklung. In Regionen mit großem Angebot an freifinanzierten Mietwohnungen werde der Preisdruck steigen.