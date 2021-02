Trotz Corona-Krise 2020 weniger Firmenpleiten

Die Firmenpleiten sind im Coronajahr 2020 laut Statistik Austria trotz Wirtschaftskrise um 38 Prozent gesunken. Experten befürchten durch das Auslaufen der Corona-Hilfen jedoch heuer eine Welle an Insolvenzen.

Firmeninsolvenzen im Vorjahr um 38 Prozent gesunken

Insgesamt meldeten laut vorläufigen Statistik-Austria-Daten im Vorjahr 3.155 Unternehmen Insolvenz an, nach mehr als 5.000 im Jahr 2019. Besonders drastisch habe sich der Rückgang der Firmenpleiten im Zeitverlauf des Jahres 2020 gezeigt, so die Statistik Austria am Mittwoch.

Finanzdienstleistungen am stärksten betroffen

Nach Branchen betrachtet gab es im Gesamtjahr die meisten Unternehmensinsolvenzen in den Bereichen Finanzdienstleistungen/sonstige Dienstleistungen (667). Dahinter folgten Bau (665), Handel (563) sowie Beherbergung und Gastronomie (484). Vergleichsweise wenig Insolvenzen gab es in den Bereichen Information und Kommunikation (105), persönliche Dienstleistungen (168) und Sachgütererzeugung (194).

Gewisser Verzögerungseffekt erwartet

Cornelia Wesenauer vom AKV geht von der derzeitigen Lage davon aus, dass nach dem Auslaufen der ganzen gesetzlichen Maßnahmen davon aus, dass die Insolvenzzahlen in den ersten zwei Quartalen weiterhin so niedrig bleiben und sich ab Jahresmitte wieder an die Zahlen von 2019 annähern werden und eine Insolvenzwelle gegen Jahresende sichtbar werde. Umsatzausfällen wie etwa im Tourismus, der Gastronomie oder der Veranstaltungsbranche im Jahr 2020 würden wohl nicht spurlos an den Unternehmen vorübergehen. Es bestünden aber auch gute Umsatzmöglichkeiten für die Zukunft Es müsse sich jeder Unternehmer selbst die Frage stellen, ob das ausreiche, um diese Verluste aus dem Vorjahr abzufangen. Die Empfehlung als Gläubigerschützer laute, dass sich jeder die Frage stellt, ob ein geordnetes Abbauen dieser angesammelten Verbindlichkeiten im Rahmen eines Sanierungsverfahrens nicht zielführender für die einzelnen Unternehmen wäre.