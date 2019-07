Trotz Antisemitismus: Hübner wieder Teil der Bundeswahlbehörde

Die Beisitzer der Bundeswahlbehörde für die Nationalratswahl stehen fest. Die FPÖ entsendet wieder den Juristen Johannes Hübner, der zuletzt wegen antisemitischer Anspielungen aus dem Nationalrat austrat.

Die FPÖ hält an dem Juristen Johannes Hübner, der 2017 wegen Antisemitismus-Vorwürfen das Mandat räumte, fest: Sie entsendet ihn wieder in die Bundeswahlbehörde, die aus Anlass der Nationalratswahl am 29. September neu gebildet werden muss. Die Zusammensetzung wurde vom Ministerrat per Rundlauf genehmigt, am Dienstag tritt die oberste Wahlbehörde zur konstituierenden Sitzung zusammen.