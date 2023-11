Am Dienstag wurde eine Gruppe von Teenagern in Wien-Donaustadt mit einer Schreckschusswaffe ausgeraubt.

Eine Gruppe der Bereitschaftseinheit unterstützte gestern Abend die Beamten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt bei einem Einsatz bei dem angeblich mehrere Jugendliche mit Böller warfen. Als die alarmierten Beamten an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, konnten diese eine Gruppe Jugendlicher wahrnehmen.

Teenager in Wien-Donaustadt mit Schreckschusswaffe ausgeraubt

Als die Gruppe auf die Polizisten aufmerksam wurde liefen drei der Jugendlichen davon und konnten vorerst nicht angehalten werden. Die weiteren vier Jugendlichen vor Ort, alle in einem Alter zwischen 16 und 19 Jahre alt, gaben an, unmittelbar vor dem Eintreffen der Beamten von drei mit Schals maskierten Jugendlichen mit dem Umbringen bedroht worden zu sein. Weiters forderten sie die Wertgegenstände der Jugendlichen. Zwei der Maskierten hatten eine Schusswaffe in ihren Händen und bedrohten damit die Opfer. Nach einer großräumigen Bestreifung durch die Bezirkskräfte, der Bereitschaftseinheit, der Wega und der Polizeidiensthundeeinheit, konnten zwei der vermeintlichen Tatverdächtigen im Nahbereich angehalten werden.