Trio stahl Elektrogeräte in Wien-Hietzing: Festnahme

Am Montag wurden drei Männer dabei ertappt, als sie diverse Elektrogeräte in Wien-Hietzing stehlen wollten. Sie wurden festgenommen.

Ein 41-jähriger Zeuge alarmierte am 8. Oktober gegen 23.45 Uhr die Polizei, da er beobachtet hatte wie drei Männer diverse Elektrogeräte über einen Zaun einer Firma am Hietzinger Kai hievten und anschließend in einem Lieferwagen verstauten.