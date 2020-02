Trio stahl auf der Mariahilfer Straße teure Kleidung und Süßigkeiten

Zwei Frauen und ein Mann wurden in einem Geschäft auf der Mariahilfer Straße in Wien dabei beobachtet, dass sie hochpreisige Kleidung in ihren Einkaufstaschen verschwinden ließen. Ein Ladendetektiv schritt ein.

Am Mittwochnachmittag gegen 16:45 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Bekleidungsgeschäfts auf der Mariahilfer Straße drei Personen dabei, dass sie diverse Kleidungsstücke in ihren Einkaufstaschen verstauten und danach das Geschäft ohne bezahlen verlassen wollten.

Drei Festnahmen nach Diebstählen auf der MaHü

Der Ladendetektiv stoppte das illegale Treiben und hielt das Trio fest. Insgesamt konnten bei der 32- und 43-Jährigen (slowakische und tschechische Staatsangehörige) und bei dem 25-Jährigen (slowakischer Staatsangehöriger) Kleidung im Wert von fast 600,- Euro sichergestellt werden.