Trio raubte 16-Jährige bei U1-Station Leopoldau aus: Fahndung

Bereits Mitte März wurden zwei 16-Jährige nahe der U1-Station Leopoldau Opfer eines Raubüberfalls. Die Polizei bittet um Hinweise zu den gesuchten Tätern.

Zwei 16-Jährige stiegen am 15. März gegen 21.15 Uhr in der Station Leopoldau aus der U1 aus und wurden danach von drei Tatverdächtigen, die sich zuvor bereits mit ihnen im selben U-Bahn-Waggon befunden hatten, in der Thayagasse angesprochen.