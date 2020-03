Trio räumte Tresor einer 73-jährigen aus: 700.000 Euro Schaden

Im Bezirk Wiener Neustadt räumte ein Trio den Tresor einer 73-Jährigen aus. Die Männer hatten sich als Schlüssel-Notdienst für den Geldschrank ausgegeben und ließen unter anderem Goldbarren sowie Münzen im Wert von mehr als 700.000 Euro mitgehen.

Kriminelle gaben sich als Schlüssel-Notdienst aus

Die Seniorin hatte am 15. Februar den Code am Tresor so oft falsch eingegeben, dass sich der Safe nicht mehr öffnen ließ. Die Frau wählte danach die Hotline-Nummer eines Schlüssel-Notdienstes, hinter der aber die Kriminellen standen. Am Folgetag waren drei vermeintliche Techniker an Ort und Stelle.