Trio nach Messerangriff in Wien-Favoriten in Haft

Ein Streit endete am Freitagabend in einer Messerattacke. Drei Männer wurden in der Quellenstraße festgenommen.

Am 13. Dezember wurden Polizeibeamte gegen 19.00 Uhr in den Bereich des Antonsplatzes in Wien-Favoriten gerufen.

Ein 29-jähriger Mann geriet in der Hundezone mit drei afghanischen Staatsangehörigen (25, 22, 20) in Streit. Dabei soll der 25-jährige Tatverdächtige ein Messer zur Hand genommen und den 29-Jährigen damit attackiert haben. Anschließend flüchtete das Trio.

Im Zuge einer Fahndung gelang es, die drei Personen im Bereich der Quellenstraße festzunehmen. Die Durchsuchung des 25-Jährigen förderte das blutverschmierte Klappmesser zutage, es wurde sichergestellt.