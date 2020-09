Trio geriet in Wien in Streit: Einschreitende Polizisten verletzt

Drei Männer sind in der Nacht auf Samstag in Wien-Leopoldstadt aneinandergeraten. Als Polizisten eingriffen, attackierte ein 21-Jähriger die Beamten.

Warum das Trio gegen 2.30 Uhr in Streit geriet, blieb unklar. Als die Beamten gegen 2.30 Uhr in der Nordbahnstraße in Wien-Leopoldstadt eintrafen, griff sie der Ungar an. Alle drei Involvierten verhielten sich laut Polizeisprecher Paul Eidenberger "erheblich unkooperativ, was die Aufklärung betrifft".