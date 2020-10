Trio brach in Supermarkt in Wien-Mariahilf ein

In Wien-Mariahilf wurde am Freitag von drei maskierten Männern eingebrochen. Die mutmaßlichen Täter konnten mit der Beute entkommen.

Drei maskierte Männer sind am Freitag um 19.40 Uhr in einen Supermarkt in Wien-Mariahilf eingebrochen und haben zwei Angestellten die Tageslosung abgenommen. Das Trio öffnete nach Ladenschluss mit einem Schraubenzieher eine Hintertür und gelangte so ins Büro. Die anwesenden Mitarbeiter wurden mit dem Werkzeug bedroht und aufgefordert, Geld herauszugeben. Anschließend flüchteten die Räuber mit der Beute. Die Fahndung war erfolglos, eine Täterbeschreibung gab es nicht.