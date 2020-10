Trio brach in Elektrogeschäft in Wien-Hernals ein: Festnahme

Am Samstag alarmierten Zeugen in Wien-Hernals die Polizei, nachdem sie einen Einbruch in ein Elektrogeschäft bemerkten. Beim Eintreffen der Beamten ergriffen die tatverdächtigen Männer die Flucht.

Beamte der Polizeiinspektion Halirschgasse wurden am 24. Oktober gegen 05.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Elektrogeschäft in Wien-Hernals gerufen. Zeugen hatten zuvor wahrgenommen, wie eine Glasscheibe des Geschäftslokals eingeschlagen worden war.

Als die Beamten eintrafen, flüchteten die mutmaßlichen Täter. Die Polizisten nahmen zu zweit die Verfolgung auf. Die Flucht endete für die drei Tatverdächtigen schlussendlich im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses, wo sie festgenommen werden konnten.

Mit einem Metallgegenstand wurde die Glasscheibe eingeschlagen. Foto: LPD Wien