Trio auf Raubzug durch Wien: Ein Opfer verletzt

Ein Trio ging am Samstagabend in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus auf Raubzug: Die jungen Mönner bestahlen eine Frau und raubten zwei weitere Männer aus.

Ihr erstes Opfer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei konnte einen 21-jährigen Rumänen festnehmen, seinen beiden Komplizen gelang die Flucht, berichtete die Exekutive in einer Aussendung am Sonntag.

Mann in Wiener Lokal attackiert und beraubt

Das Trio war gegen 22.30 Uhr in ein Lokal in der Sechshauser Straße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus gegangen und hatte dort sofort einen 24-jährigen Mann attackiert. Sie versetzten ihm mehrere Faustschläge und raubten seine Geldbörse, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös. Bevor die drei Räuber aus dem Lokal flüchteten, stahlen sie noch die Handtasche einer Kellnerin.