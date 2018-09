Trio attackierte 17-Jährigen in Wien-Hernals mit Eisenstange

Am Montag wurde ein 17-Jähriger von drei Männern mehrmals mit einer Eisenstange attackiert und verletzt. Warum es zum Angriff kam, ist derzeit unbekannt.

Am 24. September 2018 attackierten zwei Österreicher und ein serbischer Staatsangehöriger einen 17-Jährigen in der Rosensteingasse in Wien-Hernals mit einer Eisenstange. Die Männer nötigten den Jugendlichen danach, mit ihnen im Auto auf die Höhenstraße in Wien-Döbling zu fahren. Nachdem er auch in der Höhenstraße erneut mit der Eisenstange traktiert wurde, gelang dem 17-Jährigen die Flucht.