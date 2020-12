Trinkgeldersatz für körpernahe Dienstleister bringt Sozialpartner-Zwist

Der Einigung auf einen Trinkgeldersatz von 100 Euro für rund 10.000 Beschäftigte in der Kosmetik-, Friseur- und Massagebranche Mitte November folgt nun ein Zwist zwischen der Gewerkschaft vida und der Wirtschaftskammer (WKÖ).

3.30 Euro am Tag eingeplant

3,30 Euro am Tag für Beschäftigte, die sich in den Monaten November und Dezember in Kurzarbeit befinden, seien mit Sicherheit keine überfordernde Summe für die Arbeitgeber in den Trinkgeldbranchen, rechnete Heitzinger heute in einer Aussendung vor.