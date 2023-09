"Trinity Irish Bar" als neuer Hotspot in der Wiener Barszene

Die kürzlich renovierte "Trinity Irish Bar" am Wiener Karlsplatz bietet ab sofort Whiskey-Enthusiasten irischen Charme in einem eleganten Ambiente. Der französische Unternehmer Alexandre Pedrotti ist verantwortlich für diesen neuen Treffpunkt für Cocktail-Liebhaber.

In unmittelbarer Nähe des Karlsplatzes in Wien befindet sich die "Trinity Irish Bar", die kürzlich eine Verjüngungskur durchlaufen hat. Unter der neuen Leitung von Alexandre Pedrotti und seinem Partner Edouard Cluzel de Kemoularia, der auch den zweiten Standort in Monaco führt, wurde die Location in den letzten Wochen renoviert und durch ein gehobenes Konzept ergänzt.