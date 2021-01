Tricky Women-Festival findet heuer online statt

Das Tricky Women-Festival findet heuer zum 20. Mal statt. Coronabedingt geht die Jubiläumsausgabe online über die Bühne.

Tricky Women, das heimische Festival für das weibliche Animationsfilmschaffen, feiert heuer 20. Geburtstag - angesichts der Coronapandemie notgedrungen in einer Onlineausgabe. Von 10. bis 14. März bespielt man den digitalen Raum also mit einer Jubiläumsausgabe - und mit "Glitter und Glory", wie die Organisatorinnen am Donnerstag in einer Aussendung versprechen. Und dazu gehört neben der Filmpräsentation auch in der Onlinevariante ein umfangreiches Rahmenprogramm.